Турция обвинила Грецию в провале переговоров по Кипру

Греческая сторона не продемонстрировала конструктивный подход на закончившихся безрезультатно переговорах по кипрскому урегулированию. Как передает РИА Новости, об этом заявил в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Минувшей ночью генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о провале конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане и объявил, что она закрывается. По его словам, то, что на конференции не удалось найти решение, вовсе не означает, что не могут быть разработаны другие инициативы для решения кипрской проблемы.

«Турецкая делегация и делегация Северного Кипра сделали все, что от них зависело, с самого начала прилагали максимум усилий для решения, демонстрировали конструктивный подход. И свою искренность они открыто показали ООН и ЕС. Но греческая сторона не продемонстрировала конструктивный подход для разрешения кризиса», — сказал Йылдырым журналистам.