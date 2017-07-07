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Турция обвинила Грецию в провале переговоров по Кипру

 

Греческая сторона не продемонстрировала конструктивный подход на закончившихся безрезультатно переговорах по кипрскому урегулированию. Как передает РИА Новости, об этом заявил в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Минувшей ночью генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о провале конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане и объявил, что она закрывается. По его словам, то, что на конференции не удалось найти решение, вовсе не означает, что не могут быть разработаны другие инициативы для решения кипрской проблемы.

«Турецкая делегация и делегация Северного Кипра сделали все, что от них зависело, с самого начала прилагали максимум усилий для решения, демонстрировали конструктивный подход. И свою искренность они открыто показали ООН и ЕС. Но греческая сторона не продемонстрировала конструктивный подход для разрешения кризиса», — сказал Йылдырым журналистам.

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