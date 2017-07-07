ПА ОБСЕ потребовала от России вернуть Крым

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности в составе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял проект резолюции, в которой Россию призывают отказаться от решения о присоединении Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская делегация проголосовала против проекта. Обсудить его предстоит всей ассамблее, затем парламентарии, как ожидается, проголосуют за итоговую декларацию — в нее включат все принятые резолюции.

Автором проекта стала заместитель главы делегации Швеции Маргарета Седерфельт. Документ получил название «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ».