Раненная армянами Сарвиназ Гулиева переведена в больницу Горадиза

Раненная во время обстрела армянами села Алханлы Физулинского района Азербайджана Сарвиназ Гулиева переведена из военного госпиталя, в который была помещена, в больницу, сообщил Trend в пятницу главврач Физулинской центральной районной больницы Натиг Шукюров.

По его словам, Гулиева сегодня была переведена в Горадизскую городскую больницу, находящуюся в подчинении Физулинской центральной районной больницы.

«Все осколки извлечены из тела пострадавшей. В повторной операции необходимости нет. Ее состояние улучшается, его можно считать удовлетворительным. В настоящее время больная находится под постоянным контролем», — сказал главврач.