Катарским судам запретили заходить в порты Суэцкого канала

Катарские суда не имеют права входить в порты зоны Суэцкого канала. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Каире специальном заявлении главы управления по эксплуатации Суэцкого канала и связанной с ним экономической зоной Мухаба Мамиша.

"Администрация Суэцкого канала и экономической зоны выполняет решение правительства Египта о запрете на заход в порты этого региона для катарских судов", - разъяснил Мамиш. По его словам, такое решение принято египетской стороной "по соображениям безопасности".

Он также пояснил, что запрет на заходы в порты принят исходя из того, что "они находятся в территориальных водах Египта".

Мамиш вместе с тем добавил, что, согласно международному законодательству, Каир "не имеет права запретить проход катарским судам непосредственно по Суэцкому каналу".