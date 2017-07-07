Массовые аресты в Гамбурге

Правоохранители Гамбурга в ходе акций протеста против саммита "Большой двадцатки" (G20) задержали большое число левых радикалов, прибывших в страну из Франции, Нидерландов, Швеции, пишет газета Welt.

Многим левым радикалам было отказано во въезде в страну в последние несколько дней. Среди них члены леворадикального движения из Италии, которые хотели доехать до Гамбурга в поезде из Швеции. Еще двум людям не разрешили въезд в ФРГ уже на территории гамбургского аэропорта.

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии предполагает, что большое число групп агрессивно настроенных радикалов тайно приехали в Гамбург в преддверии саммита, при этом они целенаправленно обходили пограничный контроль.