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Минобороны показало удары по армянской армии видео

 

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры сокрушительного удара по армянской армии.

На видео видно, что удар наносился по большому скоплению живой силы противника, что и привело к большим потерям. Также видно, как после ударов армянские солдаты бегут врассыпную.

Ранее оборонное ведомство Азербайджана сообщило об операции, проведенной на линии фронта в направлении Физули-Ходжавенда, в ходе которой было уничтожено большое количество живой силы, несколько единиц боевой техники полностью выведено из строя, разрушены другие объекты военной инфраструктуры, не подлежащие восстановлению.

Министерство обороны Армении позже подтвердило часть потерь в результате ударов азербайджанской армии.

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