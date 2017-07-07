В торговом центре Park Bulvar в Баку состоялась презентация новых моделей первого велосипедного бренда Азербайджана – ISMA BIKES.

В мероприятии приняли участие официальные лица правительства, официальные лица местных и иностранных компаний, профессиональные и любительские велогонщики, а также представители фирм, которые занимаются продажей велосипедов.

Презентация началась с демонстрации видеоклипа, посвященного работе велосипедного завода в Исмаиллы. Этот завод начал свою работу по выпуску ISMA BIKES несколько месяцев назад.

Завод выпускает велосипеды как для профессионалов, так и для любителей, детей. В будущем есть планы по выпуску инвалидных колясок. Хотя завод за год может выпускать до 30 тысяч велосипедов трех моделей, за несколько месяцев он повысил число моделей до 50.

На презентации выступил также первый вице-президент национальной федерации Сахиб Алекперов. Он отметил, что количество любителей, которое растет с каждым днем, поможет появлению новых спортсменов.

Алекперов добавил, что массовость в этом виде спорта отражается на результатах спортсменов. По его мнению, к велосипеду растет интерес как к самому экологически чистому виду спорта.

На презентации было объявлено о том, что марка ISMA уже стала популярна у покупателей, хотя лишь недавно вышла на рынок. К примеру, компания Coca-Cola, которая сотрудничает с национальной федерацией, приобрела свыше 200 велосипедов этой марки. Бизнесмены из Барды и Ленкорани также договорились о приобретении товаров этой марки.

До 12 июля в Park Bulvar будет продолжаться выставка велосипедов ISMA. Велосипеды уже поступили в свободную продажу.