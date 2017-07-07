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Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Галагайын-Османлы-Чёль, Бешдяли-Залгараагадж-Чёль, Агамаммедли-Азадкенд-Муган Гянджяли в Сабирабадском районе, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, на строительство дороги, соединяющей 15 населенных пунктов с населением в 41 тысячу человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета Азербайджана на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО "Азеравтойол" будет выделено 14,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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