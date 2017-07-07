Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев, выступающий за Турцию, установил историческое достижение.

Он победил в забеге на дистанции 100 метров на соревнованиях Athletics Turkcell Super League с результатом 9,97 секунды. Таким образом, 27-летний Гулиев стал вторым белым спортсменом, выбежавшим из 10 секунд на стометровке. Первым белым, добившимся такого результата, стал француз Кристоф Лемэтр. В 2010 году он преодолел дистанцию за 9,98 секунды, а через год установил личный рекорд — 9,92 секунды.

Рамиль сменил гражданство в 2011 году. Он является рекордсменом Азербайджана и Турции в беге на 60, 100, 200 и 300 метров. В мае этого года он в составе сборной Турции стал победителем Исламиады в Баку.

Всего в истории бега на 100 метров отметку в 10 секунд покорили более 100 спортсменов. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) засчитывает преодоление 10-секундного барьера при использовании только полностью автоматических секундомеров, скорости ветра ниже 2 метра в секунду и без использования допинга. Мировым рекордом на данной дистанции владеет житель Ямайки Усейн Болт. На чемпионате мира по легкой атлетике-2009 он пробежал 100 метров за 9,58 секунды.