Подписаться на уведомления
 

Историческое достижение легкоатлета Рамиля Гулиева видео

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев, выступающий за Турцию, установил историческое достижение.

Он победил в забеге на дистанции 100 метров на соревнованиях Athletics Turkcell Super League с результатом 9,97 секунды. Таким образом, 27-летний Гулиев стал вторым белым спортсменом, выбежавшим из 10 секунд на стометровке. Первым белым, добившимся такого результата, стал француз Кристоф Лемэтр. В 2010 году он преодолел дистанцию за 9,98 секунды, а через год установил личный рекорд — 9,92 секунды.

Рамиль сменил гражданство в 2011 году. Он является рекордсменом Азербайджана и Турции в беге на 60, 100, 200 и 300 метров. В мае этого года он в составе сборной Турции стал победителем Исламиады в Баку.

Всего в истории бега на 100 метров отметку в 10 секунд покорили более 100 спортсменов. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) засчитывает преодоление 10-секундного барьера при использовании только полностью автоматических секундомеров, скорости ветра ниже 2 метра в секунду и без использования допинга. Мировым рекордом на данной дистанции владеет житель Ямайки Усейн Болт. На чемпионате мира по легкой атлетике-2009 он пробежал 100 метров за 9,58 секунды.

1651 просмотров


Старости
Армяне убили азербайджанскую девочку
Армяне убили азербайджанскую девочку фото
Наша погода
Сегодня 30° / 22°
8 Июл 28° / 21°
9 Июл 29° / 22°
10 Июл 31° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9431 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Заершились переговоры Трампа и Путина обновлено 20:34; видео
Главы G20 призвали перекрыть все источники финансирования терроризма
Самоубийство в Хачмазе
Обвал цен на нефть: Brent - $46 обновлено
В ООН приняли конвенцию о полном запрете ядерного оружия
Турецкий рыбак взорвался при попытке распилить старую мину
Историческое достижение легкоатлета Рамиля Гулиева видео
Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу
В Баку представили первые азербайджанские велосипеды фото
Минобороны показало удары по армянской армии видео
В Азербайджане сокращаются запасы золота
Массовые аресты в Гамбурге
Катарским судам запретили заходить в порты Суэцкого канала
Раненная армянами Сарвиназ Гулиева переведена в больницу Горадиза
ПА ОБСЕ потребовала от России вернуть Крым
Турция обвинила Грецию в провале переговоров по Кипру
В Грузии пропали девять туристов
Минобороны Армении подтвердило потери в результате ударов азербайджанской армии обновлено
Меланья Трамп не поехала в тур по Гамбургу Из-за протестов
В Гамбурге атаковали отель, где остановился Путин
Армяне продолжают обстрел азербайджанских сел Повреждены три дома
В Италии не стихают протесты против азербайджанской трубы
Фото убитой Захры шокировало итальянского сенатора
Facebook отказала христианам в лайках в виде креста
Бакинские таксисты прокатили американскую туристку за 6000 долларов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться