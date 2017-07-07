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Турецкий рыбак взорвался при попытке распилить старую мину

 

73-летний рыбак из Турции взорвался, пытаясь распилить пушечный снаряд времен Первой мировой войны, пишет The Hurriyet.

Нашел он ее в городке Эренкой в центральной части провинции Чанаккале, в северо-западной части Турции. Принес домой и пытаясь открыть корпус, чтобы извлечь порох, начал его пилить. Снаряд сдетонировал.

Местная полиция предположила, что взрывоопасный предмет датировался примерно 1915 годом и сохранился со времен Дарданелльской операции на полуострове Галлиполи.

Погибший мужчина, судя по всему, увлекался коллекционированием антикварных предметов. В его доме в Чанаккале 6 июля полиция обнаружила немало исторических артефактов: в частности, 112 предметов времен Османской и Римской империи, 54 исторические монеты, серебряные, бронзовые и медные монеты, бинокли, различные виды бинокуляров, ятаган, двуствольную винтовку, компас, крест.

Найденные артефакты доставлены в Военный музей Чанаккале и местный археологический музей.

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