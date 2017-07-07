В ООН приняли конвенцию о полном запрете ядерного оружия

Участники конференции в ООН по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия согласовали текст конвенции. За документ проголосовали 122 страны, одна — против, одна воздержалась, передает РИА Новости.

Согласно тексту конвенции, документ будет открыт для подписания 20 сентября 2017 года. Конвенция вступит в силу после того, как ее ратифицируют не менее 50 стран.

В конвенции отмечается, что "большинство стран мира больше не рассматривает ядерное оружие как легитимное средство войны". Соглашение обязывает оказывать помощь жертвам испытания и применения ядерного оружия.