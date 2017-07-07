Самоубийство в Хачмазе

В Хачмазском районе в селе Ятагоба повесился 42-летний Гасым Омаров, передает АПА.
Причины самоубийства мужчины неизвестны.
По факту ведется расследование.
В Хачмазском районе в селе Ятагоба повесился 42-летний Гасым Омаров, передает АПА.
Причины самоубийства мужчины неизвестны.
По факту ведется расследование.
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