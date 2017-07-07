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Главы G20 призвали перекрыть все источники финансирования терроризма

 

Страны G20 в совместном заявлении призвали перекрыть все альтернативные источники финансирования терроризма, в том числе разорвать связи в случае их наличия между терроризмом и транснациональной организованной преступностью, передает РИА Новости.

"Мы призываем страны перекрыть все альтернативные источники финансирования терроризма, в том числе разорвать связи, в случае их наличия, между терроризмом и транснациональной организованной преступностью, такие как незаконный оборот оружия, включая оружие массового уничтожения, разграбление и контрабанда предметов старины, похищение людей в целях получения выкупа, незаконный оборот наркотиков и торговля людьми", — говорится в совместном гамбургском заявлении G20 по противодействию терроризму.

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Главы G20 призвали перекрыть все источники финансирования терроризма
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