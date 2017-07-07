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США готовы помочь Баку и Еревану найти мирное решение заявление посла

 

«Гибель на этой неделе азербайджанских мирных жителей в результате обстрелов армянских ВС еще раз доказывает необходимость того, чтобы мирные переговоры по нагорно-карабахскому конфликту продвигались», - сказал сегодня журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По его словам, Госдепартамент США и сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно об этом заявляли, и США остаются приверженными этим заявлениям.

Как сказал посол, у конфликта нет военного решения. Секута отметил, что США готовы помочь сторонам найти мирное решение.

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