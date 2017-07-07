Суд Стамбула оправдал 23 солдат срочной службы по делу о захвате офиса губернатора Стамбула в ходе попытки переворота в июле прошлого года, при этом их командир, унтер-офицер Юсуф Йылдыз получил пожизненный срок заключения, сообщает в пятницу агентство Anadolu.

Отмечается, что это первый приговор, который был вынесен в Стамбуле по делам, связанным с попыткой переворота.

Суд постановил, что солдаты не имели никаких намерений в совершении преступления и оправдал их по всем пунктам обвинения.

Йылдыз, приговоренный к пожизненному заключению, был обвинен судом в попытке свержения конституционного строя и членстве в террористической организации FETO. Сам унтер-офицер не признал себя виновным, заявив, что он не поддерживал переворот, а его адвокаты утверждали, что он действовал по приказу своих командиров и не использовал оружие в ходе мятежа.

Напомним, что попытку военного переворота предприняла в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.