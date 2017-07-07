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Экс-президенты соболезнуют Ильхаму Алиеву

 

Cопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах Вайра Вике-Фрейберга, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, директор Александрийской библиотеки Египта Исмаил Серагельдин, и члены правления Международного центра Низами Гянджеви: бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах Златко Лагумджия, президент Республики Болгария в 1997-2002 годах Петер Стоянов, Президент Румынии в 1996-2000 годах Эмиль Константинеску, президент Республики Хорватия в 2010-2015 годах Иво Йосипович, президент Сербии в 2004-2012 годах Борис Тадич выразили соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Произошедшее в последние дни во фронтовой зоне событие, которое привело к гибели мирных людей, вновь показало, что нагорно-карабахский конфликт не является замороженным конфликтом. От имени Международного центра Низами Гянджеви примите наши глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных азербайджанских жителей во время этого события.

Призываем, используя все дипломатические каналы, а также возможности ОБСЕ и членов Минской группы, не допускать больше нарушений режима прекращения огня, и заявляем, что наступило время принятия международным сообществом серьезных мер для восстановления территориальной целостности Азербайджана и предотвращения дальнейших атак.

Нас серьезно беспокоит то, что территориальная целостность Азербайджана все еще не восстановлена и не достигнуто окончательное мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Несмотря на серьезное нарушение международного права в отношении Азербайджана, мы просим Вас проявить сдержанность в связи с преднамеренными провокациями, которые могут быть использованы как повод для опасного расширения конфликта", - говорится в соболезновании.

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