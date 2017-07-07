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Россия и США договорились о перемирии на юге Сирии

 

Россия и США договорились о прекращении огня на юге Сирии с 12:00 по дамасскому времени 9 июля. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

"Договорились о некоторых конкретных вещах. Первое - буквально сегодня (7 июля) в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии, это районы - Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда, - сказал Лавров. - В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12:00 по дамасскому времени с 9 июля".

"Россия и США взяли на себя обязательство обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся, обеспечивать гуманитарный доступ и наладить контакты между находящимися там оппозиционерами и мониторинговым центром, который создается в столице Иордании, - продолжил он. - На первых порах безопасность вокруг этой зоны будет обеспечиваться с использованием сил и средств российской военной полиции при координации с США и Иорданией".

По словам министра, в данном меморандуме "четко подтверждена приверженность России, США и Иордании суверенитету, территориальной целостности Сирии и резолюциям СБ ООН, которые заложили основу для продвижения политического урегулирования".

"Есть понимание, как будут выглядеть зоны около Хомса и Восточной Гуты, - отметил глава МИД РФ. - По северной зоне (Идлиб) разговор продолжается".

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