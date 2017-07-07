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Александр Самедов почтил память убитой Захры фото

Автор: Отдел спорта 

Футболист сборной России и московского «Спартака», азербайджанец Александр Самедов поделился в своем инстаграме фото в память об убитой армянами 2-летней Захре Гулиевой.

Фото размещено футболистом в специальном разделе «История» и его можно увидеть, войдя в аккаунт Самедова с телефона.

На фото флаг Азербайджана, детская игрушка, оставшаяся лежать на земле, и надписи Justice for Zahra и Pray for Zahra.

Жест Самедова вызвал приятное удивление среди азербайджанских пользователей соцсетей, так как Александра часто укоряют за то, что он не считает себя азербайджанцем. Кроме того, перед матчем между сборными Азербайджана и России в 2013 году он сделал неоднозначное заявление, из-за которого возникла конфликтная ситуация с капитаном сборной Азербайджана Рашадом Садыховым, а в ходе игры болельщики освистывали азербайджанского полузащитника.

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