Перед посольством Армении в Вашингтоне прошла акция протеста против недавней военной провокации Еревана, в результате которой погибли мирные азербайджанские жители, в том числе двухлетняя Захра Гулиева, сообщил один из участников акции, передает Trend.

Участники акции имели при себе плакаты с надписями: "Я - Захра", "Карабах - международно-признанная часть Азербайджана", "Армения - освободи Карабах" и с фотофактами зверств армянских властей против мирных граждан Азербайджана.

Также протестующие выкрикивали лозунги с призывом к армянским властям перестать убивать азербайджанских мирных граждан и детей.