Президенты Соединенных Штатов и Российской Федерации провели двухчасовую встречу в Гамбурге, где собрались руководители стран Большой двадцатки. Долгое время сама возможность разговора с глазу на глаз Дональда Трампа и Владимира Путина ставилась под сомнение. Как заметила Рейчел Мэддоу, ведущая популярного политического шоу на телеканале NBC, российский лидер ничем не заслужил встречу с главой Америки, наоборот, своим вторжением во внутренний политический процесс в США делал контакты на высшем уровне невозможными, как и своими действиями на международной арене.

Обсуждался и формат встречи – будет ли это короткий обмен вежливыми репликами или все же дойдет до сколько-нибудь обстоятельного разговора. Буквально накануне запланированной таки встречи появились графики обоих лидеров. В российском графике беседе с Трампом был отведен час, в американском Путину досталось полчаса. Тем не менее, практика внесла свои коррективы, и президенты проговорили, как уже выше было сказано, два часа. Значит, хорошо, как говорится, пошло.

Безусловно, тем для разговора у обоих президентов больше, чем достаточно. Недаром российский вопрос сейчас стоит в США едва ли не острее, чем во время холодной войны прошлого века. Бесцеремонность, с которой русские действуют по всему миру и даже в самих Соединенных Штатах, ставит под вопрос возможности Америки поставить на место своего гораздо более слабого противника, каким когда-то был СССР. То, что речь идет о противнике, в Москве не перестают повторять – если не устами ведущих дипломатов, то в речах ведущих политиков и пропагандистов.

Между тем Дональд Трамп, успевший за свою короткую и стремительную политическую карьеру резко и порой грубо высказаться буквально обо всем и обо всех, ни разу не использовал эту свою привычку к раздаче эпитетов по отношению к Владимиру Путину. Это большая загадка для самих американцев, что кроется за этой неожиданной сдержанностью их лидера. И саму российскую тематику он обсуждает крайне неохотно. Даже в Польше, накануне отъезда в Гамбург, Трамп заявил, что никто еще ничего точно не знает о вмешательстве в избирательный процесс в США, при том, что разведывательное сообщество его собственной страны неоднократно заявляло, что есть все доказательства причастности к этому России. Видимо, президенту неудобно признавать, что своей должностью он так или иначе обязан русским.

Встреча проходила в закрытом формате, и о чем шла речь, в деталях останется неизвестным. Вместе с президентами в переговорах принимали участие лишь главы международных ведомств Лавров и Тиллерсон и переводчики. Это обстоятельство вызывало, кстати, значительную обеспокоенность в Белом доме. Все-таки дипломатический и общеполитический опыт у пары Путин-Лавров многократно выше, чем у новичков в международной политике и политике вообще Трампв-Тиллерсона. Кроме того, нельзя было скидывать со счетов склонности Дональда Трампа к экспромтам в зависимости от настроения и прочих неуловимых причин. Хотя, судя по польскому визиту, его «прокачали» перед встречей как следует, стараясь максимально убрать возможные сюрпризы.

Сейчас, после переговоров, из Белого дома понемногу будет просачиваться информация, как и о чем поговорили президенты. Ведь какие-то устные договоренности влекут за собой дальнейшие шаги, подготовкой которых должны заняться соответствующие службы. Пока предварительно можно предположить, что никто никому ничего не уступил. Как говорится, договорились договариваться. И в дальнейшем без уступок не обойтись, если речь идет о настоящей нормализации отношений. И кто же, интересно, на эти уступки пойдет? И с какой стати? Об этом мы узнаем из новых серий американо-российского сериала, в котором, напомню, есть еще и политико-детективная часть: расследование о российском вмешательстве во внутренние дела США, прекратить которое президент не в состоянии, и по результатам которого будут приняты некие меры. Вот тогда будет интересно посмотреть на встречу российского и американского лидеров, и будут ли они вообще рады такой встрече.