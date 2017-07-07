Трагедия в зоне отдыха в Исмаиллы: двое погибших

В результате несчастного случая в зоне отдыха Green House в селе Истису Исмаиллинского района погибли два человека, еще два человека получили травмы, передает АПА.

По предварительным данным, от удара электрическим током в бассейне погибли житель города Баку 33-летний Эмин Адыгезалов и житель города Хырдалан 38-летний Гюльгусейн Гулиев.

Житель Закатальского района 36-летний Эльтакин Омаров и житель Баку 31-летний Закир Алиев были доставлены в Центральную больницу района.

Инцидент произошел, когда отдыхающие плавали в бассейне. По предварительной версии, причиной происшествия стало замыкание в электрической цепи водяного насоса.

На месте происшествия находятся представители правоохранительных органов. По факту прокуратурой Исмаиллинского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.