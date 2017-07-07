Самир Шарифов: «США должны повысить свою роль в решении карабахского конфликта»

Гибель мирных жителей в результате армянского обстрела указывает на важность повышения роли США в обеспечении мира в регионе, сказал сегодня журналистам министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на официальном приеме американского посольства в Баку по случаю 241-й годовщины провозглашения независимости США и 25-летия установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

«Убийство армянскими вооруженными силами двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы указывает на важность повышения роли США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в обеспечении мира в регионе», - сказал С.Шарифов.

По его словам, Азербайджан и США имеют крепкие отношения в вопросах международной безопасности и борьбы с терроризмом. В частности, по его словам, Азербайджан будет продолжать вносить вклад в миротворческую миссию в Афганистане.

«Азербайджан, ведущий борьбу с международным терроризмом, 25 лет сталкивается с агрессией Армении. Эта агрессия является основной угрозой для безопасности. Мы верим, что прекращение оккупации и безоговорочный вывод оккупационных войск с территории Азербайджана, а также возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли, внесет вклад в безопасность и социальное процветание в регионе», - сказал С.Шарифов.