Первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие на второй Международной конференции начальников генштабов, проведенной в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 6-7 июля 2017-го года, сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время конференции были проведены дискуссии касательно развития миротворческих сил ООН, быстрой дислокации войск, учений и других соответствующих тем, а также встречи с официальными представителями Управления Миротворческих Операций и Управления по Полевой Поддержке.