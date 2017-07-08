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Наджмеддин Садыков на конференции в США фото

 

Первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие на второй Международной конференции начальников генштабов, проведенной в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 6-7 июля 2017-го года, сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время конференции были проведены дискуссии касательно развития миротворческих сил ООН, быстрой дислокации войск, учений и других соответствующих тем, а также встречи с официальными представителями Управления Миротворческих Операций и Управления по Полевой Поддержке.

 

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