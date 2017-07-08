Меланья Трамп пыталась остановить встречу мужа и Путина

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп пыталась остановить встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина из-за того, что она затянулась дольше запланированного. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров двух лидеров. Аудиотрансляцию вел телеканал CNN.

По словам дипломата, несколько раз он напоминал Трампу о том, что встреча длится дольше запланированного и что «люди уже заглядывают» в их комнату, приоткрывая дверь, ожидая ее окончания.

«Они даже отправили первую леди один раз, узнать, сможет ли она нас вывести оттуда. Это тоже не сработало. Да, это правда», — добавил Тиллерсон.

Он добавил, что встреча после ухода Меланьи продлилась еще около часа. Тиллерсон в шутку сказал, что таким образом «она определенно не справилась со своей задачей».