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Взрыв в жилом доме в Турции: есть раненые

 

В турецком городе Газиантеп в одном из жилых домов произошел взрыв, сообщает CNN Turk.

Согласно информации, в результате взрыва семь человек получили ранение. О причинах взрыва не сообщается.

По факту ведется расследование.

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