Взрыв в жилом доме в Турции: есть раненые

В турецком городе Газиантеп в одном из жилых домов произошел взрыв, сообщает CNN Turk.
Согласно информации, в результате взрыва семь человек получили ранение. О причинах взрыва не сообщается.
По факту ведется расследование.
В турецком городе Газиантеп в одном из жилых домов произошел взрыв, сообщает CNN Turk.
Согласно информации, в результате взрыва семь человек получили ранение. О причинах взрыва не сообщается.
По факту ведется расследование.
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