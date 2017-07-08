Сенат США рассмотрит законопроект о новых санкциях против России

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России за "нарушение" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), сообщает агентство Рейтер.

"Недавнее размещение Россией запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности", — цитирует агентство слова Ройса.

По данным агентства, законопроект сенатора представляет собой поправку к акту о национальной обороне (NDAA).

Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей внесла 22 июня очередной законопроект о военном сдерживании России. В числе претензий к России упоминаются предполагаемые нарушения Россией договора по РСМД. Москва отрицает эти обвинения. Авторы предлагают разработать план по санкциям против Москвы по РСМД, но не говорят, о каких именно санкциях может идти речь.

Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.