Подписаться на уведомления
 

Сенат США рассмотрит законопроект о новых санкциях против России

 

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России за "нарушение" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), сообщает агентство Рейтер.

"Недавнее размещение Россией запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности", — цитирует агентство слова Ройса.

По данным агентства, законопроект сенатора представляет собой поправку к акту о национальной обороне (NDAA).

Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей внесла 22 июня очередной законопроект о военном сдерживании России. В числе претензий к России упоминаются предполагаемые нарушения Россией договора по РСМД. Москва отрицает эти обвинения. Авторы предлагают разработать план по санкциям против Москвы по РСМД, но не говорят, о каких именно санкциях может идти речь.

Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.

286 просмотров


Старости
Армяне убили азербайджанскую девочку
Армяне убили азербайджанскую девочку фото
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
9 Июл 29° / 22°
10 Июл 31° / 23°
11 Июл 28° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9431 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Полиция Гамбурга начала силовой разгон демонстрантов видео; обновлено 01:59
Сенат США рассмотрит законопроект о новых санкциях против России
Взрыв в жилом доме в Турции: есть раненые
Меланья Трамп пыталась остановить встречу мужа и Путина
Наджмеддин Садыков на конференции в США фото
Самир Шарифов: «США должны повысить свою роль в решении карабахского конфликта»
Трагедия в зоне отдыха в Исмаиллы: двое погибших
Все-таки они встретились наш комментарий
Акция протеста перед посольством Армении в Вашингтоне фото
Александр Самедов почтил память убитой Захры фото
Россия и США договорились о перемирии на юге Сирии
Экс-президенты соболезнуют Ильхаму Алиеву
Семья Бабаевых пострадала от нашествия змей фото; видео
Путин рассказал, о чем говорил с Трампом обновлено 21:03
В Турции вынесли первый приговор по делу о госперевороте оправданы 23 солдата
США готовы помочь Баку и Еревану найти мирное решение заявление посла
Главы G20 призвали перекрыть все источники финансирования терроризма
Самоубийство в Хачмазе
Обвал цен на нефть: Brent - $46 обновлено
В ООН приняли конвенцию о полном запрете ядерного оружия
Турецкий рыбак взорвался при попытке распилить старую мину
Историческое достижение легкоатлета Рамиля Гулиева видео
Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу
В Баку представили первые азербайджанские велосипеды фото
Минобороны показало удары по армянской армии видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться