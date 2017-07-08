Азербайджан проголосовал против Израиля в ЮНЕСКО

Комитет Всемирного наследия учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) принял резолюцию, согласно которой Израиль не властен над Старым городом Иерусалима и не имеет права на проведение в нем археологических изысканий.

Новая антиизраильская резолюция была выдвинута на голосование Алжиром, Египтом, Ливаном, Марокко, Оманом, Катаром и Суданом от имени палестинцев.

Среди десяти стран, поддержавших Палестину, был и Азербайджан. Помимо нашей страны, за антиизраильскую резолюцию проголосовали Индонезия, Ливан, Тунис, Казахстан, Кувейт, Турция, Вьетнам, Зимбабве и Куба. Ангола, Хорватия, Финляндия, Перу, Польша, Португалия, Южная Корея и Танзания воздержались от голосования. Против резолюции проголосовали три страны: Филиппины, Ямайка и Буркина-Фасо.

41-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в польском Кракове.Азербайджан на мероприятии представляют руководитель постоянного представительства при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов, глава отдела международных отношений Министерства культуры и туризма Васиф Эйваззаде, эксперт от Азербайджана во Всемирном комитете наследия Ризван Байрамов и другие.

Членами ЮНЕСКО являются 195 стран. 21 вышеупомянутое государство входит в состав Всемирного комитета наследия. Азербайджан был избран в данный комитет в 2015 году.

В ходе сессии, которая продлится до 12 июля, Комитет всемирного наследия рассмотрит заявки на включение 33 объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди 33 кандидатов есть и исторический центр города Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов.

На данный момент в список входят «Ичери шехер» вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, а также Государственный историко-художественный заповедник «Гобустан».

Комитет также оценит состояние сохранности 99 объектов Всемирного наследия и 55 объектов в списке Всемирного наследия, находящегося под угрозой. Пять объектов Всемирного наследия будут рассмотрены с целью включения их в этот список.

Возвращаясь к вопросу Иерусалима, стоит отметить, что в данной резолюции Израиль осуждают за оккупацию Восточного Иерусалима. Но, как сообщает интернет-портал ynet, от использования исключительно арабоязычных названий Храмовой горы и прочих достопримечательностей на сей раз составители проекта решили отказаться.

«Инициаторы этого антиизраильского решения полагали, что в новой редакции палестинское предложение будет утверждено единогласно, - пишет ynet. - Но этого не произошло. Против резолюции проголосовали три страны. МИД Израиля резко осуждает резолюцию ЮНЕСКО, в то же время поддержку, полученную от трех стран, называет успехом отечественной дипломатии. Посол Израиля в ЮНЕСКО Кармель Шама-Акоэн заявил, что за два часа до голосования арабские страны, представившие проект резолюции, не сомневались в ее стопроцентной поддержке».

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что ЮНЕСКО не помогут никакие резолюции.

«Иерусалим - столица Израиля, столица еврейского народа. Связь еврейского народа с Иерусалимом существует на протяжении тысячелетий. Так было и так будет. Я намерен и далее предпринимать шаги, направленные на укрепление столицы и расширение границ Иерусалима. Это и будет нашим ответом на резолюции и другие подобные попытки поставить под сомнение эту связь. Статус Иерусалима незыблем. Связь еврейского народа с Иерусалимом сильнее решений ЮНЕСКО и любых других организаций», - приводит слова mignews.

Между тем сообщается, что 20-21 июля в Баку пройдет Международная конференция по вопросу Иерусалима. По информации азербайджанских СМИ, полученной из дипломатических источников, конференция организована Организацией исламского сотрудничества, Комитетом ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, а также правительством Азербайджана. В работе конференции ожидается участие официальных лиц Палестины, ряда других арабских стран.