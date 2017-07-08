Армения о последствиях военного удара со стороны Азербайджана

Состояние раненных в результате обстрела азербайджанской армии армянских солдат расценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает армянской издание Tert.am со ссылкой на врачей.

«Состояние военнослужащего, получившего ранение в области головы, продолжает оставаться крайне тяжелым»,- отметили врачи.

В состоянии второго военнослужащего также не наблюдается положительной динамики.

«Оба подключены к аппарату искусственного дыхания. В состоянии третьего военнослужащего также нет изменений, со вчерашнего дня оно оценивается как нормальное, он получил ранение в ногу», - подчеркнули в госпитале.

Напомним, что накануне Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по скоплению армянских солдат. В результате удара азербайджанской армии были уничтожены несколько единиц военной техники противника и убито много солдат.

Минобороны Армении подтвердило лишь ранение трех своих военнослужащих.