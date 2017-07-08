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В Индии женщину уже пятый раз обливают кислотой

 

Жительница Индии в пятый раз стала жертвой кислотной атаки. Впервые женщина из города Лакхнау, чье имя не разглашается, стала жертвой в 2008 году из-за имущественного спора: группа мужчин напала на нее, изнасиловала и облила кислотой.

Те же злодеи плеснули ей в лицо опасную жидкость в 2012 и 2013 годах – чтобы заставить ее отозвать обвинение.

В следующий раз ее заставили выпить кислоту на глазах у дочери во время их путешествия в поезде. После этого двое мужчин предстали перед судом, но были отпущены под залог.

После всех этих инцидентов женщина устроилась официанткой в кафе, в котором работают ее «сестры по несчастью», и переехала жить в специальный охраняемый приют, помогающий тем, кто стал жертвами кислотных атак. Однако злоумышленники и там сумели ее достать: когда она шла за водой к колодцу, который находился около забора, ей в лицо бросили пузырек с жидкостью, обжегшей лицо и шею.

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