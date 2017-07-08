Подписаться на уведомления
 

В Гамбурге началась встреча Путина, Меркель и Макрона

 

В Гамбурге в отеле «Атлантик» началась встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

Беседа лидеров проходит за рабочим завтраком, ожидается, что они обсудят проблемы «двадцатки», актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации на Украине.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском» — Россия, Германия, Франция и Украина. Украинский президент Петр Порошенко не принимает участие в беседе Путина, Макрона и Меркель в Гамбурге — Украина не вошла в число специально приглашенных стран на стартовавшем накануне саммите «двадцатки».

346 просмотров


Старости
Путин рассказал, о чем говорил с Трампом
Путин рассказал, о чем говорил с Трампом обновлено 21:03
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
9 Июл 28° / 22°
10 Июл 31° / 23°
11 Июл 28° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9431 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Путин доволен политикой Турции
Георгий Саралидзе: «Стоит ли это тех вложений, которые делает Азербайджан?» эксклюзив
Эльмар Мамедъяров: «Армения пытается сорвать переговорный процесс»
Александр Искандарян: "Азербайджан не поставлял оружие террористам" Неожиданное заявление из Еревана
Еще четыре тысяч азербайджанцев под прицелом армянской армии haqqin.az из Алханлы
Генпрокуратура возбудила дело в связи с гибелью людей в Исмаиллы
Сирийские армяне не хотят умирать за Карабах
Гонения на азербайджанцев-христиан в Иране
Самолет Путина по пути на G20 совершил «крюк в 500 км»
Наталия Белоус: «Нечего Азербайджану надеяться на Европу» haqqin.az из Киева
В Италии задержали нападавшего в Грозном
Минналогов обучает чиновников прозрачности
США и Россия договорились создать канал связи по Украине
Сумгаит удивил немцев
В Карабахе ведет расследование Каспршик или Петрик? реакция МИД Азербайджана
В Гамбурге началась встреча Путина, Меркель и Макрона
В Индии женщину уже пятый раз обливают кислотой
Армения о последствиях военного удара со стороны Азербайджана
Туркменбаши уволил министра за коррупцию
Число жертв наводнений в Японии достигло 15 человек
США отказались поддержать конвенцию о запрете ядерного оружия
Совместные учения ВВС США и Южной Кореи
В Баку ранили ножом парня
Орнелла Мути подделала больничный ради ужина с Путиным
Азербайджанские позиции обстреляли из минометов и гаубиц
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться