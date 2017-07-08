В Гамбурге началась встреча Путина, Меркель и Макрона

В Гамбурге в отеле «Атлантик» началась встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

Беседа лидеров проходит за рабочим завтраком, ожидается, что они обсудят проблемы «двадцатки», актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации на Украине.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском» — Россия, Германия, Франция и Украина. Украинский президент Петр Порошенко не принимает участие в беседе Путина, Макрона и Меркель в Гамбурге — Украина не вошла в число специально приглашенных стран на стартовавшем накануне саммите «двадцатки».