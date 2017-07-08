После того как мировые СМИ обратили внимание на трагедию в азербайджанском прифронтовом селе Алханлы, где в результате обстрела погибли двухлетняя Захра и ее бабушка, армянские власти начали лихорадочно искать оправдание своим преступлениям. Пытаясь объяснить, чем был вызван обстрел мирного поселения, они заявили, что военное руководство в Азербайджане якобы размещает военные объекты на территории или в непосредственной близости от населенных пунктов, используя гражданское население в качестве живого щита.

В качестве козырной карты армянская сторона пытается использовать и сообщение МИД Азербайджана, якобы утверждавшее, что в зоне обстрела побывал и начал расследование представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Не удосужившись внимательно прочесть строки информации, армянские СМИ принялись упоенно обвинять официальный Баку в дезинформации мировой общественности, заявляя, что Каспршик давно не приезжал в регион. И это, представьте так, Каспршик в зоне карабахского конфликта последний раз был несколько месяцев назад. Но никакие официальные органы Азербайджана об этом и не заявляли.

В информации МИД указывается, что в Физулинском районе на месте трагедии в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, то есть Анджея Каспршика, побывал его полевой помощник Геннадий Петрик. В структуре ОБСЕ полевой помощник также наделен весьма широкими полномочиями и может инициировать расследование военных преступлений в зоне мониторинга.

В Алханлы Петрик прибыл по поручению самого Каспршика, так что как бы ни изощрялась армянская сторона, факт преступления армянской военщины зафиксирован и будет расследован на международном уровне.

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев подтвердил haqqin.az эту информацию, отметив, что командование армянской армии прибегает сейчас к разного рода уловкам, чтобы избежать справедливого осуждения международной общественности.

«Еще раз повторю, что когда произошла трагедия в селе Алханлы, Минобороны Азербайджана по своим каналам проинформировало офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и Международный комитет Красного Креста, а глава МИД Эльмар Мамедъяров - сопредседателей МГ ОБСЕ, указав на серьезную обеспокоенность Баку случившемся. Сразу же после этого в селе побывал представитель офиса Каспршика - его полевой помощник Генадий Петрик, проведя там собственное расследование. Армения сейчас в безвыходном положении, вот и прибегает к различным авантюрам, используя при этом фейковые СМИ», - отметил Х.Гаджиев.

Так что армянские пропагандисты в очередной раз запутались в своей лжи и, чтобы как-то оправдать убийство маленькой девочки, цепляются за любую соломинку.

Не смутило ереванских провокаторов даже то, что место, где была убита маленькая Захра со своей бабушкой, находится в километре от линии соприкосновения войск, а это значит, что целью армянских минометов было именно мирное население.

Армения постоянно пытается выдать черное за белое, всячески искажая в свою пользу реалии Карабахского конфликта. Сегодня, сознавая, что факты преступлений ее военщины настолько красноречивы, что не могут остаться безнаказанными, она пытается найти хоть какую-нибудь лазейку, чтобы не вызвать гнев мировой общественности.

А был ли в Алханлы Каспршик или его помощник – сути не меняет: Армении придется-таки отвечать за свои преступления.