США и Россия договорились создать канал связи по Украине

Москва и Вашингтон договорились создать канал связи для продвижения урегулирования ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

«При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса, — отметил Лавров. — Рассчитываем, что он прибудет в Москву в ближайшее время».

По словам министра, канал «между представителем РФ и представителем США» нужен для того, чтобы двигаться по пути разрешения украинского конфликта на основе минских договоренностей и «опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в "нормандском формате"».