Сумгаит удивил немцев

Немецкий город Людвигсхафен и Сумгаит стали побратимами 40 лет назад, и немецкие специалисты в области экологии работают в этом 300-тысячном городе в 30 километрах от Баку в качестве консультантов, пишет немецкое издание DieRheinpfalz.

«55-летний Райнер Риталер, который отвечает за экологию и охрану окружающей среды в немецком городе, вспоминает своей первый визит в Сумгаит в 2002 году. Он говорит, что тогда перед ними стояла задача помочь создать красивый парк и набережную у моря, вместо не работавших промышленных объектов. Р.Риталер вспоминает, что он и его коллега Уве Фролич вместе с местными специалистами думали, что и как построить вместо промышленной пустоши», - пишет немецкое издание.

Автор статьи отмечает, что эти и другие немецкие специалисты бывают в Азербайджане, по меньшей мере, один раз в год. Так, несколько недель назад делегация из Людвигсхафена побывала в Сумгаите, чтобы отметить 40-летний юбилей сотрудничества между городами.

Издание отмечает, что это не просто туристические и официальные обмены визитами. Немецкие специалисты решают в прикаспийском городе конкретные задачи. Федеральное правительство Германии финансирует экологические и социальные проекты, осуществляемые немецкими специалистами в Сумгаите. В Людвигсхафене, помимо 16 человек в Совете города, которые работают по проектам в Сумгаите, в 2005 году создано еще и Общество друзей Сумгаита, которое помогает осуществлять эти проекты в Азербайджане.

Райнер Риталер и Уве Фролич говорят, что за 15 лет, что прошли с их первой поездки в Азербайджан, в Сумгаите изменилось очень многое. Оба немецких специалиста убеждены, что многого добились в чрезвычайно сложных условиях.

«Проектов, над которыми мы работали в Сумгаите, было достаточно много. Это была увлекательная задача для нас. Власти Сумгаита были заинтересованы в том, чтобы перенять наш опыт в решении проблем на местном уровне. Я помню смрад в некоторых районах города, который был создан в 1949 году в качестве площадки для химической и тяжелой промышленности Советского Союза. Были также проблемы с утилизацией мусора.

Сейчас все изменилось – вместо пустующих промышленных объектов созданы современные технопарки. Полностью отремонтирована станция очистки воды. С помощью Людвигсхафена куплены современные транспортные средства и контейнеры для очистки мусора. Расчищено большое количество загрязненных земельных участков, и эта работа продолжается и сейчас.

Сейчас город очень чистый и в нем очень много зелени. Создана прекрасная инфраструктура», - уверяет немецкий специалист.

Райнер Риталер и Уве Фролич подчеркивают, что гордятся тем, что было создано в Сумгаите за эти годы.

«Мы и азербайджанцы работаем на равных, и это – самый важный аспект. Этот опыт чрезвычайно важен для мира и международного взаимопонимания», - отметил У.Фролич.