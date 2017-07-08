Минналогов обучает чиновников прозрачности

Департамент национальных доходов Министерства налогов провел семинар для должностных лиц по применению Стандартов отчетности (CRS), передает haqqin.az. Как заявил глава Департамента международного сотрудничества и мониторинга финансовых учреждений и налогового контроля Сафарали Джафаров подобный стандарт, подготовленный Глобальным форумом Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) по налоговой прозрачности, применяется в более чем 100 странах. В соответствии с требованиями финансовые учреждения должны представить анкету для оценки их деятельности.

По словам сотрудника департамента мониторинга за финансовыми институтами Эльхана Ахмедзаде, внедрение CRS позволит Азербайджану получать в автоматическом режиме финансовую информацию о своих налогоплательщиках от налоговых органов стран-участниц автоматического обмена.

Аналогично и Азербайджан будет должен, получив соответствующую информацию об иностранных налогоплательщиках от азербайджанских финансовых институтов, направлять информацию странам-партнерам по информационному обмену.

В соответствии с этим с 1 июля 2017 года лица, обратившиеся в финансовые институты для открытия "нового счета", должны будут заполнять специальную анкету.

Банки и финансовые институты должны будут обеспечить функционирование всех требуемых в соответствии с CRS процедур, а именно внедрить процедуру идентификации новых и существующих клиентов и наладить систему представления отчетности о финансовых операциях иностранных клиентов в налоговые органы.

Применение CRS повысит прозрачность в системе налогообложения, усилит взаимодействие в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов.