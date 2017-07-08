В Италии задержали нападавшего в Грозном

Полиция Италии сообщила о задержании и аресте в области Апулия 38-летнего выходца из Чечни, предположительно участника нападения на Дом печати в Грозном в 2014 году, передает La Repubblica.

Мужчина обвиняется в международном терроризме и подстрекательстве к преступлениям.

По предварительным данным, задержанный участвовал в боевых действиях на стороне боевиков в Сирии и прибыл в Италию с целью вербовки новых людей.

Атака на Дом печати была совершена в ночь на 4 декабря. В ходе перестрелок с боевиками погибли 10 силовиков, еще 20 получили ранения.