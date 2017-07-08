Почему Западная Европа не всегда придерживается единой точки зрения и не поддерживает территориальную целость всех стран, а делает это выборочно? Этим вопросом задаются не только политики и эксперты, но и простые люди в разных странах мира, которые уже много десятилетий являются заложниками этой парадоксальной системы.

В беседе с haqqin.az украинский политолог, эксперт по информационной политике Наталия Белоус отметила, что, как ни странно, порой пострадавшие от агрессора сами виноваты, что с ними так случилось, мол, они не предвидели подобного развития ситуации.

«Я согласна с тем, что в любой стране мира, независимо от ее экономического благополучия, должна на государственном уровне действовать программа по предупреждению сепаратизма и каждый гражданин не только обязан быть исторически подкован, но и владеть на всякий случай навыками военного искусства», - отмечает эксперт.

По мнению политолога, сепаратизм - это не локальная проблема, а, к большому сожалению, обыденное явления для современного мира. «Сепаратизм, бюрократия и коррупция – это три дракона, которые масштабно выматывают людей и приводят как к мировым войнам, так и к экономическому упадку, исчезновению цивилизаций».

Нужно понимать, что Европейский союз, как и любая другая организация, – не вечны: «ЕС – это региональная структура, которая печется исключительно об интересах своих членов и не собирается спасать всю планету, если от этого не будет особой выгоды, а прибыль не превысит затраты. Тем более что Старая Европа сейчас переживает нелегкие времена - те же выборы, Брекзит, эмигрантов из Сирии, постоянные теракты. Представьте, к примеру, человека, у которого огромные проблемы, а он вдруг волнуется о том, как помочь однокласснику, который живет в другой стране. Так что с каждым днем мир становится циничным и направленным исключительно на удовлетворение личных потребностей».

Коснувшись стран ГУАМ, Наталия Белоус отмечает, что хотя они в определенной степени близки к ЕС, это их не спасло от заражения сепаратизмом.

«Как известно, в состав ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. По Грузии представители ЕС придерживаются политики поддержки территориальной целостности страны в ее международно признанных границах, а также взаимодействию с сепаратистскими регионами Абхазии и Южной Осетии в поддержку долгосрочного разрешения конфликтов.

Теперь Украина. Европейский Совет решительно осудил незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. При этом лидеры ЕС подчеркнули, что нет смысла использовать силу и принуждение для изменения границ в Европе в XXI веке. В то же время ЕС не признает и незаконную аннексию.

В отношениях между ЕС и Азербайджаном существуют серьезные структурные проблемы, которые исключают возможность настоящего стратегического партнерства. Это проистекает из отказа ЕС категорически признать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, наказав внешнего агрессора, и неготовности честно торговать, открыть европейские рынки для азербайджанских экспортеров и европейский энергетический сектор для Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР).

В случае с Молдовой ЕС участвует в качестве наблюдателя в переговорном процессе «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта и продолжает поддерживать всеобъемлющее мирное урегулирование, основанное на суверенитете и территориальной целостности Молдовы со специальным статусом для Приднестровья», - отметила Наталия Белоус.

В итоге, по словам политолога, вся помощь ЕС сводится к наблюдению, обсуждению и осуждению. «Россия, которая выступает агрессором в этих четырех историях, так же гегемон, как и США. И, понятное дело, в Европейском Союзе, который находится под протекторатом Штатов, напрямую не нацелены на ухудшения отношений с РФ. Никто не знает, чем обида руководства Российской Федерации обернется миру: войной или экономическим кризисом. Никто не хочет на глобальном уровне иметь форс-мажор, да еще в не стабильном мировом сообществе».

«На мой взгляд, не стоит ожидать, что в ближайшие месяцы или годы ЕС все бросит и побежит освобождать территорию Азербайджана, Украины или еще какого-то государства от захватчиков. Все будет сводится к очередному «договорчику» или материально-технической помощи, лишь мы отцепились от Европы.

Пока война не придет в дома Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и других топовых стран Европы, они не поймут наших ощущений, не начнут задумываться о завтрашнем дне. Они так и будут продолжать играть словами, не предпринимая конкретных и решительных действий.

Только тогда, когда в США и в Западной Европе появятся сильные лидеры, которые будут нацелены на борьбу с сепаратизмом, противодействие терактам как на Ближнем Востоке, так и в Восточной Европе, ситуация может измениться в лучшую сторону.

Пока же обостряются старые и возникают новые конфликты. А ЕС демонстрирует свою недееспособность в сфере внешней политики и обороны», - подчеркнула Наталия Белоус.