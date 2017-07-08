Самолет Путина по пути на G20 совершил «крюк в 500 км»

Самолет, на котором президент России Владимир Путин летел на саммит G20 в Гамбург, во время пути совершил крюк в 500 км, чтобы избежать полета над странами НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на данные портала FlightRadar24.

Как сообщает агентство, на портале виден маршрут самолета Ил-96 с регистрационным номером RA-96022. На кадрах прибытия Путина в Гамбург президент выходит именно из этого лайнера.

Агентство отмечает, что причина, по которой самолет президента проделал более длинный маршрут, неясна.