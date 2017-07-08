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Гонения на азербайджанцев-христиан в Иране

Автор: Отдел информации 

Трое азербайджанцев-христиан приговорены в Иране к 10 годам тюрьмы, сообщает haqqin.az со ссылкой на Центр по правам человека в Иране.

Согласно информации, мужчины были новообращенными протестантами, которых обвинили в действиях, направленных против национальной безопасности. При этом никаких доказательств их вины, по заявлению правозащитников, предъявлено не было.

Центр по правам человека отмечает, что с апреля 2017 года в Иране были осуждены 16 человек, принявших христианство. Их приговорили к разным срокам - от 5 до 15 лет тюремного заключения.

Правозащитники отмечают, что в последнее время в Иране усилились гонения на христиан. Самым ярким примером этого стал арест трех граждан Азербайджана, прибывших в Иран по приглашению своих друзей-христиан.

Юсиф Фархадов, Эльдар Гурбанов и Бахрам Насибов были арестованы силами безопасности Ирана 24 июня 2016 года на мероприятии, организованном их друзьями в городе Андиша неподалеку от Тегерана.

Все трое граждан Азербайджана вскоре были освобождены под крупный залог, собранный различными христианскими организациями по всему миру, и вернулись в Баку.

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