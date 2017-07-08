Сирийские армяне не хотят умирать за Карабах

Сирийские беженцы армянского происхождения активно отказываются от получения гражданства Армении, чтобы их не призвали на воинскую службу в Карабах, сообщает haqqin.az со ссылкой на All4Syria.

В первую очередь это, естественно, касается молодых людей. Непростая обстановка в прифронтовой зоне заставляет их отзывать свои прошения о получении гражданства, чтобы не идти в армию.

«Многие сирийские армяне размещаются в Ереване, но те семьи, которые занимались в Сирии сельским хозяйством, были поселены в Нагорном Карабахе, - пишет All4Syria. – Это спорная территория, контролируемая армянами. Некоторые молодые люди, которые воевали в сирийской армии, готовы идти на фронт добровольцами, но многие из молодых сирийских армян приостановили процесс получения гражданства Армении, чтобы не идти на воинскую службу».

Сейчас они рассматривают свое пребывание в Армении как промежуточный период и мечтают уехать в другую страну, как удалось сделать уже многим.

Haqqin.az неоднократно рассказывал о том, как власти Армении активно пытаются размещать сирийских беженцев на оккупированных территориях Азербайджана, чтобы, по словам местных чиновников, «закрепить свои права на эти земли». Однако план по массовому заселению Нагорного Карабаха сирийскими армянами отчасти провалился. Беженцы не горят желанием жить в Карабахе из-за тяжелого экономического положения на оккупированных территориях и из-за отсутствия безопасности. Далеко не все приезжие испытывают патриотические чувства и готовы умирать на фактически чужой для них земле.

«Процесс переезда сирийских армян в Ереван начался в 2011 году, когда в Сирии началась война, - рассказывает All4Syria. - Первыми в Армению отправились богатые семьи. В Ереване они сняли роскошные квартиры. Это выглядело так, словно они приехали в отпуск и скоро вернутся обратно. Правительство выделило для них места в местных школах, где детей учили по сирийской программе. Но постепенно они стали понимать, что вернуться в свои дома уже не смогут.

Гражданская война, которая длится в Сирии шесть лет, вынудила более пяти миллионов сирийцев искать убежище за пределами страны. В 2015-2016 годах сотни тысяч сирийцев отправились на Балканы, а сирийские армяне взяли путь в Армению. В связи с массовой эмиграцией Армения была рада приветствовать многих сирийских армян – в основном, средний класс и предпринимателей».

До начала войны в Сирии было примерно 90 тысяч армян, две трети из которых проживали в Алеппо. Сейчас их в Сирии не более 30 тысяч. Часть уехала в Ливан, Канаду, Турцию, страны Персидского залива и в другие места. Но большинство решило переехать на историческую родину.

Однако вскоре многим сирийским армянам стало ясно, что в Армении они особо никому и не нужны. Здесь сложно найти работу, а если и есть работа, то зарплата нищенская. Начался массовый отъезд. Те, кто побогаче, легко покинули Армению. Другие хотели переждать войну, так как сбежали из Сирии с пустыми руками. Некоторые, особенно те, у кого в Сирии осталась недвижимость, рискнули вернуться туда.

В Армении же, где до сих пор не видели такого притока беженцев, очень опасаются, что война начнется и в Ливане, в результате чего в Ереван ринутся еще и тысячи ливанских армян, пишет сирийское издание.

Впрочем, теперь сирийские и ливанские армяне сто раз подумают прежде чем предпочесть Армению странам Европы или Северной Америки. Более 500 семей уже переселились из Армении в Канаду, утверждая, что обещанная беженцам помощь так и не была оказана, а министра диаспоры Грануша Акопяна и вовсе надо уволить. По словам уехавших сирийских армян, Армения не оставила им ничего, кроме чувства разочарования.