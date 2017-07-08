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Генпрокуратура возбудила дело в связи с гибелью людей в Исмаиллы

 

В связи с фактом смерти двух человек и получением травм двумя другими людьми в центре отдыха "Green House" в Исмаиллинском районе в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.

По делу назначены соответствующие экспертизы с целью определения причины случившегося.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лица или лиц, виновных в данном инциденте, а также на которых были возложены задачи по соблюдению техники безопасности или других правил охраны труда.

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