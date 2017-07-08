Ничем не примечательное село прифронтовой зоны Алханлы стало известно на весь мир. Известие о трагической гибели двухлетней Захры и ее бабушки после ракетного обстрела со стороны Армении привело в смятение людей, шокированных войной оккупационной армии против мирного населения. Проживают в этом селе сейчас около четырех тысяч человек, занятых обычным крестьянским трудом примерно в 700 хозяйствах. Но если само поселение ничем особым не выделяется, то его жители – все как один отличаются недюжинным мужеством и желанием остаться в своих родных краях несмотря на ежедневную опасность погибнуть от пули или осколка снаряда. Ничто не может заставить их покинуть свое находящееся в двух шагах от линии фронта село.

Без малейшего бахвальства, спокойно и уверенно глава Исполнительной власти Физулинского районе Алы Алыев сказал журналистам и военспецам: «Мы научились жить и работать под обстрелами. Каждый человек в районе готов к войне, силой вернуть свои земли». А между тем за время карабахского конфликта погибли более 900 жителей этого района.

Спешу на встречу с жителем Алханлы Ниямеддином Фейзиевым, который первым пытался помочь попавшим под обстрел маленькой Захре и двум пожилым женщинам.

«Часов в 8-м вечера раздались вой снарядов и грохот рушившихся строений, поднялся столб дыма. Захру осколком гранатомёта убило на месте. Вместе с подоспевшими другими соседями мы положили в машину и отвезли в больницу уже мертвую девочку и истекающих кровью, но еще живых Сахибу и Сарвиназ. К сожалению, Сахиба умерла по дороге. Снаряд взорвался чуть ли не у ног этих женщин…», - смахивая слезы, рассказывал сельчанин.

Представители прокуратуры показали цели армянского обстрела. Неубранные осколки буквально усыпали места попаданий снарядов. Прокурор Физулинского района сообщил, что жительницы села погибли от осколков снаряда от станкового противотанкового гранатомёта. На месте трагедии ведутся следственные работы.

Побывавшие в подвергшемся обстрелу селе, без сомнений, до конца жизни не забудут страшную, не укладывающуюся в человеческом сознании картину: среди осколков снарядов, шрапнели в засохшей луже крови лежит кукла Захры, с которой она никогда не расставалась.

Справившись с эмоциями, военные атташе, чей приезд в Алханлы организовало правительство Азербайджана, придирчиво осмотрели прилегающую к Алханлы территорию, поговорили с жителями, особенно пристрастно расспрашивая очевидцев обстрела.

Всех поразило, что минометная атака, обрушившаяся на сельчан, была далеко не первой. Мирное село постоянно обстреливается из стрелкового оружия, минометов и гранатометов, хотя из-за близости дислокации армянские военные не могут не видеть, что там живут люди, занимаются обычной сельской работой - пасут скот, обрабатывают свои участки, а по улицам бегают дети, ходят по своим делам старики. За два дня до гибели девочки и ее бабушки минометный снаряд упал совсем недалеко от их дома… По счастливой случайности тогда никто не пострадал.

Показывая воронку от того снаряда и пробитую осколками пристройку, соседи погибших говорили: «У нас нет такого дома, в который не попало бы пуль и осколков. Но мы на своей земле, и это дает нам силы. Нам нечего бояться на своей земле».

Житель Алханлы Азер Гулиев, горько усмехаясь, добавляет страшные подробности их полной опасности жизни на прифронтовой полосе. «Армяне начинают стрелять то днем, то ночью. Всегда внезапно. Скрыться в убежище, как при авианалете, не успеваешь. А еще они любят обстреливать свадьбы. Мы уже привыкли - как только услышат свадебные мелодии, так и начинают палить…»

Как это ни удивительно, паники и страха в глазах сельчан нет. И это не равнодушие, не безропотное и покорное восприятие действительности, а гордый вызов врагу трудового люда. Каждый занят своим делом: сеют пшеницу, выращивают скот, а дети, как и повсюду, учатся. Школу, где в будущем могла бы учиться и жестоко убитая Захра, посещают 160 учеников.

Никто не жалуется, не сетует на горькую судьбу и не собирается покидать землю, где жили их деды и отцы, где появились на свет их дети. Все живут ожиданием победы.

«У нас всегда было зажиточное село, с крепким хозяйством. И даже сейчас мы не жалуемся – трудимся, создаем семьи, растим детей. Хотим одного - освободить наши земли. Ни в какие переговоры мы не верим, ждем только приказ о наступлении…» - говорит Азер, махнув рукой в сторону армянских позиций.

Такие они, алханлинцы! Беды и горе их только сплачивают, укрепляют в решимости противостоять врагу. И применяемой армянской стороной классической тактикой террористов - насилием посеять страх и панику среди мирного населения – их не сломить. Даже во время интенсивных апрельских обстрелов ни один житель Алханлы, хотя бы на короткое время, не покинул село.

Армянские власти глубоко заблуждаются, полагая, что провокациями заставят людей покинуть прифронтовую зону.

Стойкость жителей Алханлы и других азербайджанских сел - это пример для азербайджанского солдата, который знает, что за ним не пустые города и села, а полные жизни домашние очаги.

После посещения в госпитале раненной при обстреле Сарвиназ Гулиевой, почтения памяти Захры и ее бабушки на их могиле, панихиды по погибшим военный атташе США коротко выступил перед сельчанами, выразив им свои соболезнования и поддержку. Понятно, что дипломатический статус не позволяет давать конкретные оценки и заключения. Да и не суть важно сегодня, что скажут дипломаты и иностранцы пострадавшим. Главное, чтобы они донесли правду о трагедии азербайджанского народа до своих правительств и общественности.

Истина же о произошедшем в селе Алханлы очевидна: никакого военного объекта в селе ни до, ни во время армянского обстрела не было. А вот мирные люди погибли.

В последние дни позиция мировой общественности в отношении армянской агрессии меняется. Жаль, что прозрение наступает ценой жизни маленькой Захры.