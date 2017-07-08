Экспертное сообщество не поверило сообщению болгарских СМИ о том, Азербайджан якобы осуществляет поставки оружия в Сирию, задействовав азербайджанскую авиацию, да еще под дипломатическим прикрытием, расценив это как провокацию. И сейчас это можно утверждать с полной уверенностью, ведь об этом говорят даже… в Ереване.

Как уже сообщал haqqin.az, накануне Посольство Азербайджана в Болгарии выступило с заявлением в связи с недавними публикациями в болгарских СМИ о якобы имевших место поставках оружия в Сирию на азербайджанских самолетах под дипломатическим прикрытием.

В комментарии посольство Азербайджанской Республики решительно отвергло эти предположения как необоснованные.

Между тем даже армянские эксперты считают, что к сообщениям о продаже Азербайджаном оружия террористам нужно относиться скептически.

К сообщениям о продаже Азербайджаном оружия различного рода террористическим организациям путем 350 дипломатических вылетов нужно относиться скептически. Об этом, как сообщает «Новости Армении», заявил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

По словам армянского эксперта, это, скорее всего, недостоверная информация, и связана она с информационной войной, которая протекает между Азербайджаном и Арменией. «Я понимаю, что существуют информационные войны и пропагандистские войны. Существуют варианты, когда такого рода публикации делаются публично, однако не имеют ничего общего с расследованием того, что происходит», - пояснил политолог.

Как отметил Искандарян, в сфере торговли оружием сложно что-то утаить, особенно если речь идет о столь значительных поставках.