Георгий Саралидзе, спортивный эксперт, креативный продюсер и ведущий радиостанции «Вести FM», участвовал в недавнем Международном южнокавказском медиафоруме (организаторы с российской стороны — политологический центр «Север-Юг», пресс-клуб «Содружество» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС), с грузинской — газета «Грузия и мир»).

Эксперт не раз бывал в Азербайджане, где часто проходят крупные спортивные мероприятия. «Все они великолепно организованы, - отмечает собеседник. – Я был на некоторых из них, например, на Европейских играх, на недавнем Гран-При Формулы-1 в Баку и т.д.».

Эксперт знает, что порой звучит критика в связи с серьезными суммами, которые Азербайджан тратит на спорт, однако считает их совершенно оправданными. «В свое время не самая сильная испанская команда «Атлетико» (Мадрид) играла в майках, на которых было написано Azerbaijan. Мои знакомые, в том числе иностранцы, после того, как «Атлетико», играя в этих футболках, вышел в финал Лиги чемпионов, спрашивали – что это, как это? И сильно заинтересовались такой страной как Азербайджан», - рассказал Саралидзе.

«И вот теперь вы мне скажите, стоит ли это тех вложений, которые делает Азербайджан?» - задал риторический вопрос собеседник.

По словам экспертов, он понимает тех, кто говорит о не самом большом значении спортивных результатов на тех же Европейских играх, «хотя, отмечу, что спортсмены очень хотели победить на них». «Но с точки зрения имиджа страны, продвижения бренда «Азербайджан» в мире нет более правильных вложений, чем спорт. В первую очередь это позиционирование Азербайджана как серьезной страны».

По словам Саралидзе, организация большого спортивного состязания – это очень серьезная штука. И знающие люди понимают, что в стране, где слабо работают государственные структуры, - это просто невозможно.

«Обратите внимание, даже такая крупная серьезная страна, как, допустим, ЮАР, где проходил Чемпионат мира по футболу, столкнулась с невероятными организационными, юридическими и др. проблемами. Тот факт, что Азербайджан может проводить такие крупные соревнования (и не только спортивные, можно вспомнить и «Евровидение») на высочайшем уровне, свидетельствует о зрелости государства».