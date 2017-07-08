Путин доволен политикой Турции

Ситуация в Сирии значительно улучшилась, во многом благодаря позиции Анкары. Об этом, как передает «Интерфакс», российский президент Владимир Путин рассказал после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом «на полях» саммита G20 в Гамбурге.

«В значительной степени благодаря вашей позиции, господин президент, удалось существенно к лучшему изменить ситуацию в Сирии: и террористическим формированиям удар значительный нанесен за это время, и урегулирование продвинулось серьезным образом», — сказал Путин Эрдогану.

Российский лидер также высоко оценил развитие двусторонних отношений. Президент Турции, в свою очередь, сообщил, что совместные усилия Москвы и Анкары «являются четким примером для народов региона и для стран всего мирового сообщества».