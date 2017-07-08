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Синоптики прогнозируют дожди в Баку

 

9 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Утром в некоторых местах полуострова ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24°, днем 28-33°, в Баку ночью 21-23°, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем - 50-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 22-23°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 24-25° тепла.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, местами дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 31-36°, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.

Начиная с вечера 9 июля до 10 июля в районах Азербайджана в некоторых районах ожидаются грозы, дожди, местами интенсивного характера. В некоторых местах подует порывистый западный ветер.

Уровень воды в реках повысится.

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