Opinion Internationale о провокации армян против мирных азербайджанцев

Французское издание Opinion Internationale опубликовало статью об очередной провокации армянских войск против мирных жителей села Алханлы Физулинского района, в результате которой погибли двухлетняя девочка и ее бабушка, еще одна жительница села получила ранения.

В статье рассматривается роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Наряду с тем, что говорится о предыстории конфликта, особо подчеркивается, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, что признано мировым сообществом.

Издание в своей статье опубликовало обращение французских парламентариев, призвавших президента Франции Эммануэля Макрона оказать давление на Армению.

В обращении французские парламентарии подчеркнули, что Армения на протяжении 25 лет нарушает международное право.

Указывается, что 4 июля армянские вооруженные силы обстреляли село Алханлы Физулинского района, в результате чего погибли двухлетняя Захра и ее бабушка.

В обращении, в котором говорится об изгнании одного миллиона азербайджанцев с родных мест в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, политике этнической чистки, проводимой армянами против азербайджанцев, Ходжалинском геноциде, подчеркивается, что 20 процентов азербайджанских земель оккупировано армянскими вооруженными силами.

Парламентарии напомнили резолюции Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН о полном, незамедлительном и безоговорочном выводе оккупационных армянских войск с находящихся под оккупацией земель Азербайджана.

Они призвали президента страны оказать давление на Армению для соблюдения соответствующих резолюций Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.