Гибель мирных людей в селе Алханлы в прифронтовой зоне - результат нерешенности карабахского конфликта. И пока этот конфликт в стадии "ни войны ни мира", сложно будет избежать жертв среди военных и мирного населения с обеих сторон противостояния, полагает российский военный эксперт Александр Гольц.

«Пока нет никаких признаков того, что карабахский конфликт удастся решить политическими методами, путем компромиссов. Общественное мнение и Армении, и Азербайджана придерживается непримиримых позиций, и власти двух стран не пойдут против воли своих народов. Перспектив компромиссов все еще не видно», - сказал Гольц haqqin.az .

По мнению эксперта, война может возобновиться в случае достижения одной из сторон значительного военного преимущества. А так как стороны усиленно вооружаются, то риск перехода конфликта из замороженного состояния в полномасштабную войну с каждым днем нарастает.