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Ярый противник Азербайджана оказался боссом мафии оперативно

Автор: Мурад Самедов, отдел информации 

Один из ярых противников строительства газопровода TAP в итальянской провинции Апулия - мэр города Аветрана Антонио Мино арестован итальянской полицией. Итальянские силовики подозревают, что мэр города является одним из боссов мафиозного клана Коза Ностра.

По информации ведущих итальянских изданий La Republica и La Stampa, арест Анотонио Мино произошел в рамках самой масштабной за последние годы спецоперации против мафии.

Цель спецоперации — задержание 116 представителей криминальных группировок. В спецоперации принимают участие более 1000 полицейских, для поиска укрытий мафии используются вертолеты и специальная техника, а также собаки-ищейки.

Антонио Мино

По данным информационного агентства ANSA, в провинции Апулия были задержаны 27 человек. Среди них оказались мэры двух городов — мэр Аветраны (провинция Апулия) Антонио Мина и мэр Эркье - Джузеппе Маргерити (провинция Салерно). 

Кроме того, еще 54 человека, которых подозревают в связях с группировкой одного из боссов Коза Ностры Бенедетто Сантапаолы, задержаны в провинции Катания.

Примечательно, что Антонио Мино является одним из организаторов протестов против строительства газопровода ТАР, призванного доставить азербайджанский газ в Европу. Он вместе с мэрами городов Мартано и Мелендуньо выступает против переноса оливковой рощи с территории, где должен пройти газопровод.

В частности, мэры городов Мартано и Мелендуньо приняли участие и в последней акции протеста, произошедшей в Апулии несколько дней назад. Тогда протестующие вступили  в настоящие уличные бои с более 300 полицейский. Местные чиновники осудили компанию, строящую газопровод за то, что она не приостановила работы во время туристического сезона.

Стоит также отметить, что это не первый случай, когда итальянская мафия засвечивается в протестах против азербайджанского проекта в Италии. До этого итальянские СМИ неоднократно писали о том, что за протестами против ТАР стоит итальянская мафия.

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