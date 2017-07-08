Толпа закидала камнями кортеж спикера Чечни

При въезде в село Ленинаул в Дагестане толпа людей начала бросать камни в спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Об этом сообщает «Кавказский Узел» со ссылкой на местных жителей.

Даудов ехал в село после того, как силовики перекрыли въезд в Дагестан из-за информации о планируемом сходе чеченской общины.

На въезде образовалась пробка. В село пытались проехать делегация чеченцев и люди из Хасавюрта, представляющие интересы дагестанской стороны, рассказал житель села Магомед. В то же время в Ленинаул приехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Когда кортеж сенатора стал разворачиваться и попытался отъехать от поста, толпа стала кидать в него камни. Охрана Даудова отреагировала выстрелами в воздух, сообщает издание.

Конфликт был прекращен после приезда в село министра энергетики Дагестана Сайгитпашы Умаханова, который провел встречу с местными жителями. «Нас призвали сохранять добрососедские отношения и проявлять уважение к друг другу», — пояснил житель села Ахмед.