На выборах президента Монголии победил оппозиционер

На выборах президента в Монголии победил кандидат от Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Генерального избирательного комитета, он набрал 50,6% голосов избирателей.

Явка на выборах составила 60,9%.

По данным избиркома, второе место занял кандидат от правящей Монгольской народной партии Миеэгомбын Энхболд с результатом 41,2% избирателей.

Интересно, что около 100 тысяч бюллетеней оказались пустыми. По данным СМИ, таким образом граждане выразили свой протест в связи с выбором кандидатов.